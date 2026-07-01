Exposition : vie quotidienne à Bretteville-sur-Odon de 1900 à 1950 #2 Une mémoire vivante =, Domaine de la Baronnie, Bretteville-sur-Odon

Informations pratiques

Exposition : vie quotidienne à Bretteville-sur-Odon de 1900 à 1950 #2 Une mémoire vivante = 18 – 20 septembre Domaine de la Baronnie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Vie quotidienne à Bretteville-sur-Odon de 1900 à 1950 #2 Une mémoire vivante (photographies et paroles d’habitants)

Une plongée dans l’histoire de la commune, à travers photographies et documents, témoignages d’habitants, restitués sous forme d’exposition (panneaux, vidéos, audios). Thèmes abordés : Le bourg autrefois ; La vie autour des Odons ; L’histoire des églises ; La Deuxième Guerre Mondiale (occupation, libération), etc. Après le succès de la première édition, la commune de Bretteville-sur-Odon poursuit ses investigations dans ses archives qui se sont enrichies grâce à des dons de visiteurs de l’an dernier !

Domaine de la Baronnie 8 rue de la Baronnerie, 14760 Bretteville-sur-Odon Bretteville-sur-Odon 14760 Calvados Normandie

Vie quotidienne à Bretteville-sur-Odon de 1900 à 1950 #2 Une mémoire vivante (photographies et paroles d’habitants)

© Photographie : Joseph Neveux, Archives Commune de Bretteville-sur-Odon – DR