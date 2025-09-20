Exposition « Vie quotidienne à Bretteville-sur-Odon, de 1900 à 1950 » | Journées européennes du patrimoine Domaine de la Baronnie Bretteville-sur-Odon

Exposition « Vie quotidienne à Bretteville-sur-Odon, de 1900 à 1950 » | Journées européennes du patrimoine Domaine de la Baronnie Bretteville-sur-Odon samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Vie quotidienne à Bretteville-sur-Odon, de 1900 à 1950 » | Journées européennes du patrimoine

Domaine de la Baronnie 8 Rue de la Baronnerie Bretteville-sur-Odon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Exposition réalisée à partir d’archives photographiques et de témoignages d’habitants collectés sur la commune (cartes postales, photos de familles, entretiens, etc.), évoquant la vie quotidienne à Bretteville-sur-Odon, de 1900 à 1950.

Exposition réalisée à partir d’archives photographiques et de témoignages d’habitants collectés sur la commune (cartes postales, photos de familles, entretiens, etc.), évoquant la vie quotidienne à Bretteville-sur-Odon, de 1900 à 1950.

Les principaux thèmes abordés Le bourg autrefois La vie autour des Odons Les églises La Seconde Guerre Mondiale. .

Domaine de la Baronnie 8 Rue de la Baronnerie Bretteville-sur-Odon 14760 Calvados Normandie culture@brettevillesurodon.fr

English : Exposition « Vie quotidienne à Bretteville-sur-Odon, de 1900 à 1950 » | Journées européennes du patrimoine

An exhibition based on photographic archives and personal accounts collected in the commune (postcards, family photos, interviews, etc.), evoking daily life in Bretteville-sur-Odon from 1900 to 1950.

German : Exposition « Vie quotidienne à Bretteville-sur-Odon, de 1900 à 1950 » | Journées européennes du patrimoine

Ausstellung anhand von Fotoarchiven und Aussagen von Einwohnern, die in der Gemeinde gesammelt wurden (Postkarten, Familienfotos, Interviews usw.), über das Alltagsleben in Bretteville-sur-Odon von 1900 bis 1950.

Italiano :

Una mostra basata su archivi fotografici e testimonianze personali raccolte nel comune (cartoline, foto di famiglia, interviste, ecc.), che rievoca la vita quotidiana a Bretteville-sur-Odon dal 1900 al 1950.

Espanol :

Una exposición basada en archivos fotográficos y relatos personales recogidos en el municipio (postales, fotos de familia, entrevistas, etc.), que evocan la vida cotidiana en Bretteville-sur-Odon de 1900 a 1950.

L’événement Exposition « Vie quotidienne à Bretteville-sur-Odon, de 1900 à 1950 » | Journées européennes du patrimoine Bretteville-sur-Odon a été mis à jour le 2025-09-16 par Calvados Attractivité