Exposition Viell’art – VIELLA Viella 21 juin 2025 07:00

Gers

Exposition Viell’art VIELLA Foyer municipal Viella Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-21

La médiathèque de Viella organise de 10h à 19h, une exposition gratuite des artistes et créateurs viellanais (peinture, sculpture, encadrement, couture, tricot, crochet, mosaïque, bois, taille de pierre) et d’une collection d’outils archéologiques.

Participation de l’école de Viella

.

VIELLA Foyer municipal

Viella 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 74 16 mairie@viella.fr

English :

From 10am to 7pm, the Viella mediatheque organizes a free exhibition of Viella artists and creators (painting, sculpture, framing, sewing, knitting, crochet, mosaics, woodwork, stone carving) and a collection of archaeological tools.

Participation of the Viella school

German :

Die Mediathek von Viella organisiert von 10 bis 19 Uhr eine kostenlose Ausstellung von Künstlern und Kunstschaffenden aus Viella (Malerei, Bildhauerei, Einrahmung, Nähen, Stricken, Häkeln, Mosaik, Holzarbeiten, Steinmetzarbeiten) und einer Sammlung archäologischer Werkzeuge.

Teilnahme der Schule von Viella

Italiano :

Dalle 10 alle 19, la mediateca di Viella organizza una mostra gratuita di artisti e designer locali (pittura, scultura, cornici, cucito, maglia, uncinetto, mosaico, lavorazione del legno, scultura della pietra) e una collezione di strumenti archeologici.

Partecipazione della scuola di Viella

Espanol :

De 10.00 a 19.00 horas, la mediateca de Viella organiza una exposición gratuita de artistas y diseñadores locales (pintura, escultura, enmarcación, costura, punto, ganchillo, mosaicos, carpintería, talla en piedra) y una colección de herramientas arqueológicas.

Participación de la escuela de Viella

L’événement Exposition Viell’art Viella a été mis à jour le 2025-06-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65