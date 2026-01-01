[Exposition] Vienne le vent, passe l’automne Galerie Imagine Dieppe

[Exposition] Vienne le vent, passe l’automne

Galerie Imagine / 27 Rue des Bains Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 15:00:00

fin : 2026-01-31 18:00:00

Date(s) :

2026-01-31 2026-02-01 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-28 2026-03-01

La galerie Imagine vous invite à découvrir un univers sensible et coloré à travers les œuvres de deux artistes textiles.

Isabelle Boulangé dévoile un travail tout en finesse autour de l’impression sur textile (laine, lin, soie), réalisée à partir de végétaux, de feuilles et de fleurs. Ses créations jouent avec des teintes tantôt douces et automnales, tantôt plus éclatantes, mêlant roses fuchsias et bleu-vert pour former des compositions délicates et harmonieuses.

Nathalie Coto, ancienne membre du collectif Les Filambules animé par l’artiste chilienne Ester Chacon, vous propose un véritable voyage textile à travers deux grandes tapisseries. Laksmi évoque l’Inde par ses couleurs vibrantes, tandis que Impressions kairouanaises rend hommage aux tonalités chaleureuses de l’ancienne capitale tunisienne.

Une exposition poétique et dépaysante, à ne pas manquer.

Ouvert uniquement le week-end, le Samedi de 11h à 13h et de 15h à 18h, ainsi que le dimanche de 15h à 17h. .

Galerie Imagine / 27 Rue des Bains Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 18 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Exposition] Vienne le vent, passe l’automne

L’événement [Exposition] Vienne le vent, passe l’automne Dieppe a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie