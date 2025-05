Exposition Viens avec moi – Friche de la Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, 27 juin 2025 07:00, Marseille 3e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Exposition Viens avec moi Du 27/06 au 28/09/2025, tous les jours.

26 juin vernissage à 17h, galerie la Salle des Machines. Friche de la Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une exposition réunissant quatre plasticien·nes vivant ou travaillant à la Belle de Mai.

Les artistes proposent des regards singuliers et complémentaires, nourris par leurs quotidiens, leurs pratiques artistiques et leurs déambulations dans le quartier.



Cette exposition mêle arts plastiques, cinéma, et édition, en écho avec leurs différentes visions. À travers l’expérience partagée de la marche, du corps dans le paysage urbain, de l’écriture, du geste qui dessine ou sculpte l’espace, les artistes invitent à une rencontre sensible une traversée esthétique et poétique.



Avec



Noémie Privat

Nathalie Hugues

Fréderic Arcos

Matthieu Herreman .

Friche de la Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur billetterie@lafriche.org

English :

An exhibition bringing together four visual artists living or working at the Belle de Mai.

German :

Eine Ausstellung, die vier bildende Künstler/innen vereint, die in Belle de Mai leben oder arbeiten.

Italiano :

Una mostra che riunisce quattro artisti visivi che vivono o lavorano nella Belle de Mai.

Espanol :

Exposición que reúne a cuatro artistas plásticos que viven o trabajan en la Belle de Mai.

