EXPOSITION VIES EN TRANSIT [VISA POUR L’IMAGE] Rivesaltes

2 Avenue de la Salanque Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Le Domaine de Rombeau vous invite à venir découvrir l’exposition Vies en transit du festival international de photojournalisme Visa pour l’Image.
2 Avenue de la Salanque Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 35 35 contact@domaine-de-rombeau.com
English :
Domaine de Rombeau invites you to discover the Vies en transit exhibition at the Visa pour l’Image international photojournalism festival.
German :
Die Domaine de Rombeau lädt Sie ein, die Ausstellung Vies en transit des internationalen Fotojournalismus-Festivals Visa pour l’Image zu besuchen.
Italiano :
Il Domaine de Rombeau vi invita a scoprire la mostra Vies en transit al festival internazionale di fotogiornalismo Visa pour l’Image.
Espanol :
El Domaine de Rombeau le invita a descubrir la exposición Vies en transit en el festival internacional de fotoperiodismo Visa pour l’Image.
