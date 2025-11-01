EXPOSITION VIES EN TRANSIT [VISA POUR L’IMAGE] Rivesaltes

2 Avenue de la Salanque Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-30

2025-11-01

Le Domaine de Rombeau vous invite à venir découvrir l’exposition Vies en transit du festival international de photojournalisme Visa pour l’Image.

2 Avenue de la Salanque Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 35 35 contact@domaine-de-rombeau.com

English :

Domaine de Rombeau invites you to discover the Vies en transit exhibition at the Visa pour l’Image international photojournalism festival.

German :

Die Domaine de Rombeau lädt Sie ein, die Ausstellung Vies en transit des internationalen Fotojournalismus-Festivals Visa pour l’Image zu besuchen.

Italiano :

Il Domaine de Rombeau vi invita a scoprire la mostra Vies en transit al festival internazionale di fotogiornalismo Visa pour l’Image.

Espanol :

El Domaine de Rombeau le invita a descubrir la exposición Vies en transit en el festival internacional de fotoperiodismo Visa pour l’Image.

