Exposition « View » par Koni – Salle Marthe Reversat Pélissanne, 6 juin 2025

Bouches-du-Rhône

Exposition « View » par Koni Du vendredi 6 au dimanche 8 juin 2025. Salle Marthe Reversat Impasse Tivoli Pélissanne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-08

2025-06-06

Le photographe pélissannais Koni présente sa nouvelle exposition « View »: une sélection de photographies de son récent voyage au Sénégal.

Le Vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 6 juin à partir de 18h30. .

Salle Marthe Reversat Impasse Tivoli

Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 11 52

English :

The photographer Koni, from Pélissanne, presents its new exhibition « View » a selection from his last trip to Senegal.

German :

Der Fotograf Koni aus Pelissan präsentiert seine neue Ausstellung « View »: eine Auswahl von Fotografien seiner jüngsten Reise in den Senegal.

Italiano :

Il fotografo di Pélissanne Koni presenta la sua nuova mostra « View »: una selezione di fotografie del suo recente viaggio in Senegal.

Espanol :

El fotógrafo de Pélissanne Koni presenta su nueva exposición « Vista »: una selección de fotografías de su reciente viaje a Senegal.

L’événement Exposition « View » par Koni Pélissanne a été mis à jour le 2025-05-22 par Office de Tourisme du Massif des Costes