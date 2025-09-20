Exposition « Ville Avenir » Halle aux sucres Dunkerque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’exposition met en avant le caractère extra-participatif et extra-ordinaire du territoire, qui bâtit la ville sur la ville avec les habitants pour un avenir désirable et adapté. Elle comporte deux volets. Un premier sur le potentiel de réemploi des matériaux et des espaces en urbanisme en collaboration avec le Centre d’architecture et d’urbanisme, le WAAO : « La ville tourne en rond ? Architecture, ville et paysage, modes de (ré)emploi. ». Un second volet inédit est consacré à la réinvention du territoire Dunkerquois de manière immersive et ludique. Chaque thème qui nous concerne tous et pour laquelle la Communauté urbaine de Dunkerque s’engage au quotidien : mobilité, industrie, emplois, eau, nature… est présenté à la manière d’un synopsis et d’un plateau de décor de cinéma.

Plus d’informations au 03 28 64 60 49 ou sur www.halleauxsucres.fr

Halle aux sucres 9003 route du quai Freycinet Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.halleauxsucres.fr »}]

