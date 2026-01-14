Exposition Ville flottantes Salle d’exposition du Mix Mourenx

Exposition Ville flottantes

Salle d’exposition du Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

2026-02-25

Pae Elsa Mroziewicz et Cécile Palusinski.

Et si l’on pouvait parler des enjeux climatiques d’aujourd’hui et de demain avec poésie ? Villes flottantes, œuvre d’art sonore et augmentée, invite les spectateurs à déambuler dans des cités imaginaires en proie à la montée des eaux ou à

d’autres dangers environnementaux. .

