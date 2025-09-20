Exposition : « Villeneuve-Loubet : son histoire au fil des blasons » Musée d’Histoire et d’Art Villeneuve-Loubet

Exposition : « Villeneuve-Loubet : son histoire au fil des blasons » 20 et 21 septembre Musée d’Histoire et d’Art Alpes-Maritimes

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Exposition temporaire : « Villeneuve Loubet : son histoire au fil des blasons ». Venez découvrir l’histoire de la commune à travers un prisme original et inattendu : l’héraldique. Les armoiries, bien plus que de simples symboles deviennent ici les témoins vivants de l’évolution de la ville à travers les siècles.

Musée d’Histoire et d’Art Rue de l’Hôtel de Ville (derrière la mairie) 06270 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Exposition permanente : collection du Musée militaire

Ville de Villeneuve Loubet