Exposition « Villerville » par Jacques Métaireau

vendredi 8 août 2025.

Exposition « Villerville » par Jacques Métaireau

Début : Vendredi 2025-08-08

fin : 2025-09-06

2025-08-08

Diplômé des Beaux-Arts de Paris, Jacques Métaireau partage son temps entre ses ateliers d’Auxerre et de Sète. Il développe une pratique artistique ouverte sur l’international, créant régulièrement des ateliers d’échanges avec des artistes et structures étrangères et organisant des manifestations artistiques à Auxerre.

Collaborateur de Charlie Hebdo de 1999 à 2014, il intervient également dans les écoles françaises à l’étranger. Ses expositions l’ont mené dans de nombreuses villes européennes Istanbul, Athènes, Prague, Cracovie, Glasgow, Vilnius, Rome, Belgrade, Dublin, ainsi qu’en France à Paris, Dieppe, Beaune, Dijon, Saint-Étienne, Montpellier, Sète, Bordeaux et Rouen.

Son travail s’inspire d’artistes aussi divers qu’Otto Dix, Max Ernst, Suzanne Valadon, Garouste, Grosz, Matisse et Soulages.

« Le 4 » est un lieu où la photographie et l’art se décline en multiples expériences. Espace d’exposition, studio professionnel, boutique d’art et atelier de création, ce lieu curieux invite à explorer l’image sous toutes ses facettes.

Le 4 Lieu curieux 4 Rue du Maréchal Foch Villerville 14113 Calvados Normandie +33 7 60 32 47 19

English : Exposition « Villerville » par Jacques Métaireau

A graduate of the Beaux-Arts in Paris, Jacques Métaireau divides his time between his studios in Auxerre and Sète. He is developing an artistic practice that is open to the international scene, regularly creating exchange workshops with foreign artists and structures, and organizing artistic events in Auxerre.

A contributor to Charlie Hebdo from 1999 to 2014, he also teaches in French schools abroad. His exhibitions have taken him to many European cities: Istanbul, Athens, Prague, Krakow, Glasgow, Vilnius, Rome, Belgrade, Dublin, as well as Paris, Dieppe, Beaune, Dijon, Saint-Étienne, Montpellier, Sète, Bordeaux and Rouen.

His work is inspired by artists as diverse as Otto Dix, Max Ernst, Suzanne Valadon, Garouste, Grosz, Matisse and Soulages.

« Le 4 » is a place where photography and art can be experienced in a variety of ways. As an exhibition space, professional studio, art store and creative workshop, this inquisitive place invites you to explore the image in all its facets.

German : Exposition « Villerville » par Jacques Métaireau

Jacques Métaireau ist Absolvent der Beaux-Arts-Schule in Paris und teilt seine Zeit zwischen seinen Ateliers in Auxerre und Sète auf. Er entwickelt eine international ausgerichtete künstlerische Praxis, gründet regelmäßig Workshops zum Austausch mit ausländischen Künstlern und Strukturen und organisiert Kunstveranstaltungen in Auxerre.

Von 1999 bis 2014 war er Mitarbeiter von Charlie Hebdo und hält auch Vorträge an französischen Schulen im Ausland. Seine Ausstellungen führten ihn in zahlreiche europäische Städte: Istanbul, Athen, Prag, Krakau, Glasgow, Vilnius, Rom, Belgrad, Dublin sowie in Frankreich nach Paris, Dieppe, Beaune, Dijon, Saint-Étienne, Montpellier, Sète, Bordeaux und Rouen.

Seine Arbeit wird von so unterschiedlichen Künstlern wie Otto Dix, Max Ernst, Suzanne Valadon, Garouste, Grosz, Matisse und Soulages inspiriert.

« Le 4 » ist ein Ort, an dem die Fotografie und die Kunst in vielfältigen Erfahrungen dekliniert werden. Als Ausstellungsraum, professionelles Studio, Kunstladen und Kreativwerkstatt lädt dieser neugierige Ort dazu ein, das Bild in all seinen Facetten zu erforschen.

Italiano :

Laureato alle Beaux-Arts di Parigi, Jacques Métaireau si divide tra i suoi studi di Auxerre e Sète. Sta sviluppando una pratica artistica aperta alla scena internazionale, creando regolarmente laboratori di scambio con artisti e strutture straniere e organizzando eventi artistici ad Auxerre.

Collaboratore di Charlie Hebdo dal 1999 al 2014, insegna anche nelle scuole francesi all’estero. Le sue mostre lo hanno portato in molte città europee, tra cui Istanbul, Atene, Praga, Cracovia, Glasgow, Vilnius, Roma, Belgrado e Dublino, oltre a Parigi, Dieppe, Beaune, Dijon, Saint-Étienne, Montpellier, Sète, Bordeaux e Rouen.

Il suo lavoro si ispira ad artisti diversi come Otto Dix, Max Ernst, Suzanne Valadon, Garouste, Grosz, Matisse e Soulages.

« Le 4 è un luogo in cui la fotografia e l’arte possono essere vissute in vari modi. Spazio espositivo, studio professionale, negozio d’arte e laboratorio creativo, questo luogo curioso invita a esplorare l’immagine in tutte le sue sfaccettature.

Espanol :

Jacques Métaireau, diplomado de Bellas Artes en París, reparte su tiempo entre sus estudios de Auxerre y Sète. Desarrolla una práctica artística abierta a la escena internacional, crea regularmente talleres de intercambio con artistas y estructuras extranjeras y organiza eventos artísticos en Auxerre.

Colaborador de Charlie Hebdo de 1999 a 2014, también imparte clases en escuelas francesas en el extranjero. Sus exposiciones le han llevado a numerosas ciudades europeas, como Estambul, Atenas, Praga, Cracovia, Glasgow, Vilna, Roma, Belgrado y Dublín, así como a París, Dieppe, Beaune, Dijon, Saint-Étienne, Montpellier, Sète, Burdeos y Ruán.

Su obra se inspira en artistas tan diversos como Otto Dix, Max Ernst, Suzanne Valadon, Garouste, Grosz, Matisse y Soulages.

« Le 4 » es un lugar donde la fotografía y el arte pueden experimentarse de diversas maneras. Como espacio de exposición, estudio profesional, tienda de arte y taller creativo, este curioso lugar invita a explorar la imagen en todas sus facetas.

