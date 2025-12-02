Exposition Villes, brindilles Sainte-Croix-aux-Mines

Exposition Villes, brindilles

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-02 13:30:00

fin : 2026-01-24 17:00:00

Quand la ville grimpe aux arbres et la campagne flirte avec le béton, Laf esquisse des mondes suspendus, tendres et absurdes, où l’on redécouvre nos racines… et nos dérives.

11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 35 85 mediatheque@valdargent.com

English :

When the city climbs trees and the countryside flirts with concrete, Laf sketches suspended worlds, tender and absurd, where we rediscover our roots? and our drifts.

German :

Wenn die Stadt in die Bäume klettert und das Land mit dem Beton flirtet, skizziert Laf schwebende, zärtliche und absurde Welten, in denen wir unsere Wurzeln wiederentdecken? und unsere Verirrungen.

Italiano :

Quando la città si arrampica sugli alberi e la campagna flirta con il cemento, Laf tratteggia mondi sospesi, teneri e assurdi, dove riscopriamo le nostre radici e le nostre derive.

Espanol :

Cuando la ciudad trepa por los árboles y el campo coquetea con el hormigón, Laf esboza mundos suspendidos, tiernos y absurdos, donde redescubrimos nuestras raíces… y nuestras derivas.

