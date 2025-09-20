Exposition : « Vincennes, berceau de l’industrie du cinéma » Office de tourisme territorial Vincennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le « Vincennes Film Festival » déroule le tapis rouge à Charles Pathé qui a permis à la ville d’entrer dans l’histoire mondiale du cinéma dès 1896, pour devenir, au début des années 1910, la première industrie cinématographique au monde.

Pour découvrir ce passé glorieux, qui fit de Vincennes un petit « Hollywood avant Hollywood », la fondation Jérôme Seydoux-Pathé présente ici des documents et des photographies historiques témoignant de l’héritage Pathé à Vincennes.

Les visiteurs peuvent ainsi découvrir une exposition inédite représentant notamment les usines Pathé et ses différents ateliers du coloris, les théâtres de prise de vues et des photographies de films qui ont été tournés et des photos de plateau d’époque.

Un espace est dédié aux caméras Pathé-Baby, première caméra dédiée au grand public, issues de la collection de Denis Dupont.

Le festival remercie infiniment la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, le service des archives de la Ville de Vincennes ainsi que le Musée Nicéphore de la ville de Chalon-sur-Saône pour le prêt de son plan des usines Pathé Cinéma (1910)

Office de tourisme territorial 28 avenue de Paris, 94300 VINCENNES Vincennes 94300

RER A : station Vincennes

