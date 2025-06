Exposition Vincent Girard au Donjon-Galerie Châteaugiron 12 juillet 2025 07:00

Ille-et-Vilaine

Exposition Vincent Girard au Donjon-Galerie Le donjon Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-07-12

Le travail de Vincent Girard est principalement pictural même s’il peut prendre d’autres formes comme la performance, l’écriture et le dessin. Souvent empreintes d’un certain mysticisme lié aux références qu’il assemble pour les réaliser, ses toiles reflètent et amplifient les aspects étranges, mystérieux, voire mystiques du monde réel. Pour y parvenir, il puise dans diverses références, tout âge et médiums confondus.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif d’accompagnement des jeunes artistes breton.nne.s soutenu par la Région Bretagne. .

Le donjon

Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 08 24

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Vincent Girard au Donjon-Galerie Châteaugiron a été mis à jour le 2025-06-19 par OT CHATEAUGIRON