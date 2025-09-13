Exposition Vincent Rozière Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Exposition Vincent Rozière Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur samedi 13 septembre 2025.

Exposition Vincent Rozière

Saint-Hilaire-Saint-Florent Rue de l’Abbaye Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-13

L’artiste visuel Vincent Rozière, nouvellement établi à Saumur, expose ses travaux.

Enfant de la balle, né d’une mère comédienne et d’un père architecte, c’est dès son plus jeune âge que Vincent Rozière s’initie aux arts graphiques. A quatre ans, sa première réalisation est une automobile de course aux formes déjà très détaillées ! Quelques années plus tard, il intègre une école de graphisme. La création ne le quitte plus.

Homme de communication, il véhicule ses conceptions artistiques en créant une petite agence de publicité à la fin des années 80.

Aussi musicien, Vincent devient un acteur important de la musique électronique des années 90 en créant un live machine , expérience immersive et unique où la musique est modifiée en temps réel. Il est signé sur un label anglais et impressionne sur scène par son avant-gardisme au service d’un son rageur.

Parallèlement, il continue à peindre, toujours en recherche.

Assoiffé de modernité et toujours précurseur, il s’oriente vers la création numérique dans les années 2000. Il troque crayons et fusains contre ordinateur et palettes graphiques et se sert de ces outils pour assouvir ses désirs artistiques. Il crée ses propres effets spéciaux à base de synthèse modulaire. Encore aujourd’hui, ses compositions numériques n’ont rien perdu de leur impact.

C’est en 2022 qu’il décide de se consacrer uniquement à la peinture et c’est à Saumur qu’il pose ses valises. Il transforme une écurie en atelier derrière la maison familiale, fraîchement acquise en centre-ville.

Aujourd’hui, Vincent Rozière est à l’apogée de son art et présente aux différents publics ses visions du monde, ses émotions et ses idées, à travers ses réalisations.

PRECISIONS HORAIRES

Du 13/09 au 21/09/2025 tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent Rue de l’Abbaye Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire vroziereart@gmail.com

English :

Visual artist Vincent Rozière, newly established in Saumur, exhibits his work.

German :

Der visuelle Künstler Vincent Rozière, der sich neu in Saumur niedergelassen hat, stellt seine Arbeiten aus.

Italiano :

L’artista visivo Vincent Rozière, appena stabilitosi a Saumur, espone le sue opere.

Espanol :

El artista plástico Vincent Rozière, recién instalado en Saumur, expone su obra.

L’événement Exposition Vincent Rozière Saumur a été mis à jour le 2025-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME