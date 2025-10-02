Exposition Vinie, Ins & Outs par Vinie Riedisheim

Exposition Vinie, Ins & Outs par Vinie

13 rue de la Paix Riedisheim Haut-Rhin

Début : Mercredi 2026-05-19 14:00:00

fin : 2026-05-27 18:00:00

2026-05-19

Avec Vinie, Ins & Outs , découvrez l’univers foisonnant d’une artiste en perpétuel mouvement. Croquis, toiles et photographies de fresques murales dévoilent les coulisses de sa création, entre travail en atelier et interventions monumentales réalisées aux quatre coins du monde.

Cette exposition met en lumière le va-et-vient constant entre intimité et espace public, entre œuvres intérieures et créations éphémères sur les murs des villes.

Un rendez-vous artistique proposé en parallèle de la réalisation d’une fresque murale rue de Lorraine à Riedisheim. 0 .

13 rue de la Paix Riedisheim 68400 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 65 94 74 bibliotheque@riedisheim.fr

