EXPOSITION VINOT SIMONE Vendres

Du 19 août au 1er septembre, nous avons le plaisir d’accueillir Simone Vinot. Inspirée par ses propres photographies, l’artiste mêle différentes techniques et matières sable, acrylique et huile, pour donner vie à des paysages méditerranéens uniques. Venez découvrir ses œuvres tous les jours de 10h à 13h et de 16h à 20h.

Avenue de la Méditerranée Vendres 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 37 37 85

English :

From August 19 to September 1, we are delighted to welcome Simone Vinot. Inspired by her own photographs, the artist combines different techniques and materials: sand, acrylic and oil, to bring unique Mediterranean landscapes to life. Come and discover her work every day from 10am to 1pm and from 4pm to 8pm.

German :

Vom 19. August bis zum 1. September haben wir das Vergnügen, Simone Vinot bei uns begrüßen zu dürfen. Inspiriert von ihren eigenen Fotografien, mischt die Künstlerin verschiedene Techniken und Materialien: Sand, Acryl und Öl, um einzigartige mediterrane Landschaften zum Leben zu erwecken. Entdecken Sie ihre Werke täglich von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 16:00 bis 20:00 Uhr.

Italiano :

Dal 19 agosto al 1° settembre, siamo lieti di accogliere Simone Vinot. Ispirandosi alle proprie fotografie, l’artista combina tecniche e materiali diversi sabbia, acrilico e olio per dare vita a paesaggi mediterranei unici. Venite a vedere le sue opere tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

Espanol :

Del 19 de agosto al 1 de septiembre, nos complace dar la bienvenida a Simone Vinot. Inspirándose en sus propias fotografías, la artista combina diferentes técnicas y materiales -arena, acrílico y óleo- para dar vida a paisajes mediterráneos únicos. Venga a ver sus obras todos los días de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00.

