Exposition vintage et bistrot à l’ancienne au P’tit musée de Froideville P’tit musée de Froideville Vincent-Froideville samedi 20 septembre 2025.

Exposition vintage et bistrot à l’ancienne au P’tit musée de Froideville Samedi 20 septembre, 09h00, 16h30, 17h00 P’tit musée de Froideville Jura

Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, plongez dans l’univers des années 1970-1980 au P’tit musée de Froideville.

Au programme :

– une exposition d’objets vintage des années 1970-1980 ;

– un atelier scoubidou ;

– un blind test des années 1980 ;

– un bistrot éphémère à l’ancienne avec des centaines d’objets d’époque.

P’tit musée de Froideville 2 rue du Verger, 39230 Vincent-Froideville Vincent-Froideville 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 83 77 46 61 Le P’tit musée de Froideville, situé dans l’ancienne école de Froideville, propose des expositions lors des Journées européennes du patrimoine et de la Nuit des Musées.

Le P’tit musée propose des expositions et animations sur différents thèmes :

– exposition vintage ;

– bistrot à l’ancienne éphémère ;

– l’école d’autrefois ;

– l’histoire du Comté ;

– les symboles de la République ;

– le kitch, etc.

© Patrimoine et P’tit Musée