Exposition Vinyles 2.0 Place de l’Hôtel de ville Arudy

Exposition Vinyles 2.0

Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 16:00:00

fin : 2026-04-22 17:45:00

Date(s) :

2026-04-21

Au travers d’une série de panneaux c’est toute l’histoire du microsillon, principal support de diffusion d’enregistrements sonores commerciaux pendant la seconde moitié du 20ème siècle, qui est racontée. On y aborde autant les modes de fabrication que l’économie et l’art graphique qui a servi de support aux artistes et aux maisons de disques. Le vinyle a été jusqu’à influencer la création même des artistes, jusqu’à générer une forme spécifique d’enregistrement des chefs d’œuvre populaires connus par le plus grand nombre aujourd’hui. L’exposition présente aussi les différents types de vinyles du 78 tours au vinyle souple, en passant par le picture disc. Accompagnant l’exposition, un salon vinyle vous permettra de vous poser pour écouter tranquillement une belle sélection de pépites vinyles concoctée par la Biblio64 ainsi que des vinyles édités par des labels du département. .

Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 99 44

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English : Exposition Vinyles 2.0

L’événement Exposition Vinyles 2.0 Arudy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées