Exposition virtuelle sur Notre-Dame de Paris Micro-Folie Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

L’incendie de Notre-Dame de Paris, en avril 2019, a suscité un émoi et un élan de générosité sans précédent. Sa renaissance, en décembre 2024, a également été marquée par une grande émotion. Cet exemple témoigne de l’attachement profond des Françaises et des Français à leur patrimoine.

Découvrez l’histoire de Notre-Dame, son impact culturel et les savoir-faire mobilisés pour sa reconstruction.

Micro-Folie Cagnes-sur-Mer 6 avenue de Verdun, 06800 Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

David Bordes, EP Rebâtir Notre-Dame de Paris