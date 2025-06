Exposition visages de la Vierge Place de l’Hôtel de Ville Longny les Villages 1 juillet 2025 09:00

Orne

Exposition visages de la Vierge Place de l’Hôtel de Ville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-01 09:00:00

fin : 2025-08-31 19:00:00

Date(s) :

2025-07-01

L’exposition, sur 16 panneaux, reprend les visages de la Vierge d’un certain nombre d’églises du réseau églises ouvertes France .

L’exposition, sur 16 panneaux, reprend les visages de la Vierge d’un certain nombre d’églises du réseau églises ouvertes France . .

Place de l’Hôtel de Ville LONGNY AU PERCHE

Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23

English : Exposition visages de la Vierge

The 16-panel exhibition features the faces of the Virgin Mary from a number of churches in the « Open Churches France » network.

German :

Die Ausstellung auf 16 Tafeln zeigt die Gesichter der Jungfrau Maria aus einer Reihe von Kirchen des Netzwerks « Offene Kirchen Frankreich ».

Italiano :

La mostra, composta da 16 pannelli, presenta i volti della Vergine Maria provenienti da diverse chiese della rete « Chiese aperte Francia ».

Espanol :

La exposición de 16 paneles presenta los rostros de la Virgen María de varias iglesias de la red « Open Churches France ».

L’événement Exposition visages de la Vierge Longny les Villages a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de Touisme des Hauts du Perche