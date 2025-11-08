Exposition Visages du Tibet Pontarlier
Exposition Visages du Tibet
Salle Annexe des Annonciades Pontarlier Doubs
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-09 19:00:00
2025-11-08 2025-11-09
Organisé par l’Aide à l’Enfance Tibétaine.
Une exposition de 150 portraits du Tibet, Zanskar, Mustang et Ladakh, entre culture et spiritualité. Vente d’artisanat au profit d’Aide à l’Enfance Tibétaine, association labellisée Don en Confiance. .
Salle Annexe des Annonciades Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 83 69 75 patlau.roy@orange.fr
