Début : 2025-06-07

fin : 2025-11-02

2025-06-07

Cette exposition organisée avec la collaboration exceptionnelle du musée du Louvre plonge le visiteur, grâce à une sélection de chefs-d’œuvre, dans une exploration de l’art du portrait qui s’est épanoui dans les mondes grec et romain.

Le portrait, art majeur de l’Antiquité gréco-romaine, jouait dans les sociétés des rôles très variés. Images du pouvoir, supports de mémoire, offrandes aux divinités, ces portraits donnent aujourd’hui un visage, ou plutôt une multitude de visages, aux civilisations de l’Antiquité classique. Mais quels visages ?

Le portrait, sur lequel se sont concentrés des artistes et des artisans maîtrisant des techniques diverses alors même qu’ils développent des recherches sur la mimésis, l’imitation concrète des choses du monde est bien une élaboration artistique, et non une photographie du réel.

L’exposition propose une vision renouvelée de l’art du portrait dans l’Antiquité et aborde trois grandes questions issues des recherches actuelles comment le genre du portrait se définit-il en termes de moyens artistiques ? Quelles fonctions remplit-il dans l’Antiquité classique ? Comment devient-il un moyen privilégié d’expression du pouvoir à partir de l’époque hellénistique ?

L’exposition Visages prolonge ce questionnement en explorant l’un des accomplissements artistiques majeurs de l’Antiquité, à la fois étonnamment moderne et radicalement étranger à nos cadres de pensée.

L’étude du portrait antique est un domaine qui s’est profondément renouvelé depuis un demi-siècle. Autrefois cantonné au seul rôle d’image des grandes figures du monde antique, il est désormais considéré comme un art pleinement inscrit dans la vie de ces sociétés, répondant à des fonctions concrètes (mémoire, honneur, expression du pouvoir) et cherchant à inscrire l’individu dans la communauté à travers un savoir-faire artistique. .

14 place Eugène Raynaldy

Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 84 30

English :

This exhibition, organized with the exceptional collaboration of the Musée du Louvre, plunges visitors into an exploration of the art of portraiture that flourished in the Greek and Roman worlds, thanks to a selection of masterpieces.

German :

Diese Ausstellung, die in außergewöhnlicher Zusammenarbeit mit dem Louvre organisiert wurde, führt den Besucher anhand ausgewählter Meisterwerke in die Welt der Porträtkunst ein, die sich in der griechischen und römischen Welt entfaltet hat.

Italiano :

Questa mostra, organizzata con l’eccezionale collaborazione del Musée du Louvre, accompagna i visitatori nell’esplorazione dell’arte del ritratto fiorita nel mondo greco e romano, attraverso una selezione di capolavori.

Espanol :

Esta exposición, organizada con la colaboración excepcional del Museo del Louvre, lleva a los visitantes a explorar el arte del retrato que floreció en los mundos griego y romano, a través de una selección de obras maestras.

