Exposition : visite du local de motos et vélos anciens, Club moto vélo rétro, Neuville-de-Poitou

Informations pratiques

Exposition : visite du local de motos et vélos anciens Dimanche 20 septembre, 10h00 Club moto vélo rétro Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visitez un espace consacré aux motos et vélos anciens et retracez l’histoire du deux-roues, de ses origines jusqu’à la moto.

Club moto vélo rétro 1 Rue de Cissé, 86170 Neuville-de-Poitou Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Visite du local de motos et vélos anciens.