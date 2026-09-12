AGENDA · Neuville-de-Poitou
Exposition : visite du local de motos et vélos anciens, Club moto vélo rétro, Neuville-de-Poitou
dimanche 20 septembre 2026 · Club moto vélo rétro · Neuville-de-Poitou
Informations pratiques
Exposition : visite du local de motos et vélos anciens Dimanche 20 septembre, 10h00 Club moto vélo rétro Vienne
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visitez un espace consacré aux motos et vélos anciens et retracez l’histoire du deux-roues, de ses origines jusqu’à la moto.
Club moto vélo rétro 1 Rue de Cissé, 86170 Neuville-de-Poitou Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Visite du local de motos et vélos anciens.