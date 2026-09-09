Exposition, visite guidée et podcasts, Tribunal judiciaire d’Alès, Alès

Informations pratiques

Exposition, visite guidée et podcasts Samedi 19 septembre, 09h00 Tribunal judiciaire d’Alès Gard

Gratuit. Réservation obligatoire. Limité à 20 personnes par tranche d’une heure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le tribunal judiciaire d’Alès ouvre ses portes le samedi 19 septembre 2026 à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Au programme : découverte de l’histoire de la magistrature à travers des podcasts, présentation des costumes, visite du tribunal et exposition itinérante « Cruelles Archives », accompagnée d’un livret pédagogique.

Tribunal judiciaire d’Alès 3 place Henri-Barbusse, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 22 50 [{« type »: « email », « value »: « sandrine.mirabello@justice.fr »}] Parkings disponibles dans le centre-ville d’Alès et places de stationnement à proximité du tribunal.

Le tribunal judiciaire d’Alès organise samedi 19 septembre 2026 sa journée européenne du patrimoine: podcasts sur l’histoire de la magistrature, présentation des costumes, visite du tribunal et « »…

©tribunal judiciaire d’Alès