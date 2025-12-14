Exposition Visu-elles Le Nautile La Forêt-Fouesnant
Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère
Début : 2026-01-08
fin : 2026-03-31
2026-01-08
Visu-elles Regards de femmes artistes avec Albane Buriel, Céline Diais, Marie Lamouroux, Pascale Bodin et Véronique Brod. .
Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 51 43 15
