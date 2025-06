Exposition Vita Contemplativa Amboise 5 juillet 2025 07:00

Indre-et-Loire

Exposition Vita Contemplativa 1 Rue du Général Foy Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-05

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-07-05

Venez découvrir la nouvelle exposition du Garage Centre d’Art, « Vita Contemplativa », du 5 juillet au 21 septembre.

« Vita Contemplativa » fait l’éloge de l’écoute et de la contemplation à travers le regard de cinq artistes dont quatre sont issus de culture andine César Cuspoca, Camila Rodriguez Triana, Camila Eslava et Violeta Cruz du 5 juillet au 21 septembre au Garage Centre d’Art.

Commissariat Sandrine Prevost-Servent

Vernissage le vendredi 4 juillet de 18h à 21h (gratuit et ouvert à tous) 0 .

1 Rue du Général Foy

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 79 06 81

English :

Come and discover Garage Centre d’Art’s new exhibition, « Vita Contemplativa », from July 5 to September 21.

German :

Besuchen Sie die neue Ausstellung des Garage Centre d’Art, « Vita Contemplativa », vom 5. Juli bis zum 21. September.

Italiano :

Venite a scoprire la nuova mostra del Garage Centre d’Art, « Vita Contemplativa », dal 5 luglio al 21 settembre.

Espanol :

Venga a descubrir la nueva exposición del Garage Centre d’Art, « Vita Contemplativa », del 5 de julio al 21 de septiembre.

L’événement Exposition Vita Contemplativa Amboise a été mis à jour le 2025-06-21 par OFFICE AMBOISE