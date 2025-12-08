Exposition Vitrapatchs Saint-Jean-d’Angély
Exposition Vitrapatchs Saint-Jean-d’Angély lundi 8 décembre 2025.
Exposition Vitrapatchs
8 rue Grosse Horloge Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : 2025-12-08
fin : 2025-12-13
2025-12-08
Vous pourrez admirer l’exposition de VITRAPATCHS, une collection unique d’œuvres inspirées du vitrail.
8 rue Grosse Horloge Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 24 accueil@destinationvalsdesaintonge.com
Hier können Sie die VITRAPATCHS-Ausstellung bewundern, eine einzigartige Sammlung von Werken, die von Glasmalerei inspiriert sind.
È possibile ammirare la mostra VITRAPATCHS, una collezione unica di opere ispirate alle vetrate.
Podrá admirar la exposición VITRAPATCHS, una colección única de obras inspiradas en las vidrieras.
