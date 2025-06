Exposition Vitrine des Arts – Bischwiller 21 juin 2025 13:00

Bas-Rhin

Exposition Vitrine des Arts 22 rue Raymond Poincaré Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date :

Début : Vendredi 2025-06-21 13:00:00

fin : 2025-07-07 17:00:00

Date(s) :

2025-06-21

La vitrine des arts est la galerie d’art de Bischwiller. Ce lieu d’exposition permet à tous les artistes (amateurs ou professionnels) de pouvoir exposer gratuitement leurs œuvres sur une période temporaire de 15 jours.

La Vitrine des Arts est située 22 rue Raymond Poincaré à Bischwiller.

Actuellement venez découvrir les peintures à l’huile, acrylique, pastels et sculptures en terre cuite de Francine NICOLAS. .

22 rue Raymond Poincaré

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 71 54 dcc@bischwiller.com

English :

La vitrine des arts is Bischwiller’s art gallery. This exhibition space allows all artists (amateur or professional) to exhibit their work free of charge for a temporary period of 15 days.

German :

La vitrine des arts ist die Kunstgalerie von Bischwiller. Dieser Ausstellungsort bietet allen Künstlern (Amateuren oder Profis) die Möglichkeit, ihre Werke kostenlos für einen vorübergehenden Zeitraum von 15 Tagen auszustellen.

Italiano :

La vitrine des arts è la galleria d’arte di Bischwiller. Questo spazio espositivo permette a tutti gli artisti (dilettanti o professionisti) di esporre gratuitamente le proprie opere per un periodo temporaneo di 15 giorni.

Espanol :

La vitrine des arts es la galería de arte de Bischwiller. Este espacio de exposición permite a todos los artistas (aficionados o profesionales) exponer gratuitamente sus obras durante un periodo temporal de 15 días.

