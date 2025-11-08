Exposition Vivian Suter, Disco Carré d’Art Musée d’art contemporain Nîmes
Exposition Vivian Suter, Disco Carré d’Art Musée d’art contemporain Nîmes samedi 8 novembre 2025.
Exposition Vivian Suter, Disco
Carré d’Art Musée d’art contemporain 16 place de la Maison Carrée Nîmes Gard
Vivian Suter propose une exposition composée de 400 œuvres réalisées ces dernières années. Réagencées de manière libre et spontanées, elles dialoguent avec l’architecture de Norman Foster.
+33 4 66 76 35 35 info@carreartmusee.com
English :
Vivian Suter presents an exhibition of 400 works created in recent years. Re-arranged in a free, spontaneous manner, they engage in a dialogue with Norman Foster?s architecture.
German :
Vivian Suter zeigt eine Ausstellung mit 400 Werken, die in den letzten Jahren entstanden sind. Frei und spontan neu arrangiert, treten sie in einen Dialog mit der Architektur von Norman Foster.
Italiano :
Vivian Suter presenta una mostra di 400 opere realizzate negli ultimi anni. Riallestite in modo libero e spontaneo, dialogano con l’architettura di Norman Foster.
Espanol :
Vivian Suter presenta una exposición de 400 obras realizadas en los últimos años. Reorganizadas de forma libre y espontánea, dialogan con la arquitectura de Norman Foster.
