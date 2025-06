Exposition Viviane Dubosc « Les Grandes Marées » Forges-les-Eaux 15 juillet 2025 11:00

Seine-Maritime

Exposition Viviane Dubosc « Les Grandes Marées » Salle justice de paix Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-15 11:00:00

fin : 2025-07-25 18:00:00

Date(s) :

2025-07-15

Au travers de ses différentes séries et différents travaux, l’artiste Viviane Dubosc originaire du Pays de Bray, développe sa recherche autour du bleu. C’est le fil conducteur de son travail.

Viviane Dubosc expose ses œuvres dans une exposition intitulée Les Grandes Marées .

C’est à Forges-les-Eaux que son rêve artistique prend forme quand elle décide, en 2010, de s’inscrire au cours de l’atelier d’art où elle rencontre Ludovic Carpentier, artiste et professeur d’arts plastiques.

Salle justice de paix

Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 52 10

English : Exposition Viviane Dubosc « Les Grandes Marées »

Through her various series and works, Pays de Bray artist Viviane Dubosc develops her research around the color blue. It is the common thread running through her work.

Viviane Dubosc exhibits her work in an exhibition entitled « Les Grandes Marées ».

It was in Forges-les-Eaux that her artistic dream took shape when, in 2010, she decided to enroll in the art workshop where she met artist and art teacher Ludovic Carpentier.

German :

Die aus dem Pays de Bray stammende Künstlerin Viviane Dubosc entwickelt in ihren verschiedenen Serien und Arbeiten ihre Forschung rund um die Farbe Blau. Es ist der rote Faden, der sich durch ihre Arbeit zieht.

Viviane Dubosc stellt ihre Werke in einer Ausstellung mit dem Titel « Les Grandes Marées » (Die großen Gezeiten) aus.

Ihr künstlerischer Traum nahm in Forges-les-Eaux Gestalt an, als sie sich 2010 für einen Kurs im Atelier d’Art einschrieb.

Italiano :

Viviane Dubosc, artista del Pays de Bray, sviluppa la sua ricerca sul blu attraverso diverse serie e opere. È il filo conduttore del suo lavoro.

Viviane Dubosc espone le sue opere in una mostra intitolata « Les Grandes Marées ».

Il suo sogno artistico ha preso forma a Forges-les-Eaux nel 2010, quando si è iscritta al laboratorio artistico dove ha incontrato l’artista e insegnante d’arte Ludovic Carpentier.

Espanol :

Viviane Dubosc, artista del Pays de Bray, desarrolla su investigación sobre el azul a través de sus diversas series y obras. Es el hilo conductor de su obra.

Viviane Dubosc presenta su obra en una exposición titulada « Les Grandes Marées ».

Su sueño artístico tomó forma en Forges-les-Eaux en 2010, cuando se inscribió en el taller de arte donde conoció al artista y profesor de arte Ludovic Carpentier.

