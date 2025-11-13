Exposition Vivre à Uummannaq Médiathèque Charles de la Morandière Granville
En partenariat avec l’association Granville-Uummannaq, organisatrice du festival Aluu
Une exposition de photographies qui invite à découvrir la vie quotidienne des 1400 habitants d’Uummannaq, sur la côte ouest du Groenland, à 500 kilomètres au nord du cercle polaire.
Médiathèque Charles de la Morandière 4 Rue Clément Desmaisons Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 34 09 mediatheque@ville-granville.fr
