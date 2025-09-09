Exposition Vivre dans le presque Bibliothèque Universitaire Lettres et SHS Nancy

Exposition Vivre dans le presque

Bibliothèque Universitaire Lettres et SHS 42 avenue de la Libération Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi 2025-09-09 08:00:00

fin : 2025-10-27 19:00:00

2025-09-09

La Bibliothèque universitaire de Lettres & SHS accueillera une exposition des œuvres de l’artiste Seohyeon Kim.

Née à Séoul en 1994, Seohyeon Kim a débuté ses études en art contemporain à l’Université de Konkuk en Corée du Sud, puis a poursuivi sa formation à l’École Supérieure d’Art de Lorraine, Pôle arts plastiques (ÉSAL) de Metz où elle obtient, en 2024, son Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique. Aujourd’hui, elle vit et travaille à Belfort, en France.

Artiste plasticienne spécialisée dans l’installation, Seohyeon Kim fait de l’espace d’exposition un projecteur qui met en lumière les personnes marginalisées et invisibilisées. Pour cette exposition, Seohyeon Kim présentera notamment Rat-volution français, une série qui détourne les clichés de la société française, mais aussi des œuvres co-réalisées avec des personnes sans domicile fixe.

Cette exposition est organisée en collaboration avec le 49 Nord 6 Est, Fonds régional d’art contemporain de Lorraine dans le cadre de la première édition du dispositif Faire son chemin porté par l’ESAL Pôle arts plastiques de Metz et le Frac Lorraine.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le mardi 9 septembre à 18h.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Bibliothèque Universitaire Lettres et SHS 42 avenue de la Libération Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 72 74 09 80

English :

The Bibliothèque universitaire de Lettres & SHS will host an exhibition of works by artist Seohyeon Kim.

Born in Seoul in 1994, Seohyeon Kim began her studies in contemporary art at Konkuk University in South Korea, then continued her training at the École Supérieure d?Art de Lorraine, Pôle arts plastiques (ÉSAL) in Metz, where she obtained her Diplôme National Supérieur d?Expression Plastique in 2024. Today, she lives and works in Belfort, France.

A visual artist specializing in installation, Seohyeon Kim uses the exhibition space as a spotlight to highlight the marginalized and invisible. For this exhibition, Seohyeon Kim will be presenting Rat-volution français, a series that hijacks clichés of French society, as well as works co-created with homeless people.

This exhibition is organized in collaboration with 49 Nord 6 Est, Fonds régional d’art contemporain de Lorraine, as part of the first edition of the « Faire son chemin » program run by ESAL Pôle arts plastiques de Metz and Frac Lorraine.

The exhibition opening will take place on Tuesday September 9 at 6pm.

Accessible to people with reduced mobility.

German :

Die Universitätsbibliothek für Literatur und Geisteswissenschaften wird eine Ausstellung mit Werken des Künstlers Seohyeon Kim beherbergen.

Seohyeon Kim wurde 1994 in Seoul geboren. Sie begann ihr Studium der zeitgenössischen Kunst an der Konkuk Universität in Südkorea und setzte ihre Ausbildung an der École Supérieure d’Art de Lorraine, Pôle arts plastiques (ÉSAL) in Metz fort, wo sie 2024 ihr Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique erhielt. Heute lebt und arbeitet sie in Belfort, Frankreich.

Seohyeon Kim, die sich auf Installationen spezialisiert hat, macht den Ausstellungsraum zu einem Scheinwerfer, der marginalisierte und unsichtbare Menschen ins Rampenlicht rückt. In dieser Ausstellung zeigt Seohyeon Kim unter anderem Rat-volution français, eine Serie, die Klischees der französischen Gesellschaft auf den Kopf stellt, sowie Werke, die sie gemeinsam mit Obdachlosen geschaffen hat.

Diese Ausstellung wird in Zusammenarbeit mit dem 49 Nord 6 Est, Fonds régional d’art contemporain de Lorraine im Rahmen der ersten Ausgabe des von der ESAL Pôle arts plastiques de Metz und dem Frac Lorraine getragenen Projekts Faire son chemin » organisiert.

Die Vernissage der Ausstellung findet am Dienstag, den 9. September um 18 Uhr statt.

Zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Italiano :

La Bibliothèque universitaire de Lettres & SHS ospiterà una mostra di opere dell’artista Seohyeon Kim.

Nata a Seoul nel 1994, Seohyeon Kim ha iniziato i suoi studi di arte contemporanea alla Konkuk University in Corea del Sud, prima di proseguire la sua formazione all’École Supérieure d’Art de Lorraine, Pôle arts plastiques (ÉSAL) di Metz, dove ha ottenuto il Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique nel 2024. Attualmente vive e lavora a Belfort, in Francia.

Artista visiva specializzata in installazioni, Seohyeon Kim usa lo spazio espositivo come un riflettore per mettere in luce persone emarginate e invisibili. In occasione di questa mostra, Seohyeon Kim presenterà Rat-volution français, una serie che ribalta i luoghi comuni sulla società francese, oltre a opere co-create con persone senza fissa dimora.

Questa mostra è organizzata in collaborazione con 49 Nord 6 Est, Fonds régional d’art contemporain de Lorraine, nell’ambito della prima edizione del programma « Faire son chemin » gestito da ESAL Pôle arts plastiques de Metz e Frac Lorraine.

L’inaugurazione della mostra si terrà martedì 9 settembre alle 18.00.

Accessibile alle persone con mobilità ridotta.

Espanol :

La Bibliothèque universitaire de Lettres & SHS acogerá una exposición de obras de la artista Seohyeon Kim.

Nacida en Seúl en 1994, Seohyeon Kim comenzó sus estudios de arte contemporáneo en la Universidad Konkuk de Corea del Sur, antes de continuar su formación en la École Supérieure d’Art de Lorraine, Pôle arts plastiques (ÉSAL) de Metz, donde obtuvo el Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique en 2024. Actualmente vive y trabaja en Belfort, Francia.

Artista visual especializada en instalaciones, Seohyeon Kim utiliza el espacio expositivo como foco de atención para poner de relieve a las personas marginadas e invisibles. Para esta exposición, Seohyeon Kim presentará Rat-volution français, una serie que da la vuelta a los tópicos sobre la sociedad francesa, así como obras creadas conjuntamente con personas sin hogar.

Esta exposición está organizada en colaboración con 49 Nord 6 Est, Fonds régional d’art contemporain de Lorraine, en el marco de la primera edición del programa « Faire son chemin » de ESAL Pôle arts plastiques de Metz y Frac Lorraine.

La inauguración de la exposición tendrá lugar el martes 9 de septiembre a las 18.00 horas.

Accesible a personas con movilidad reducida.

