Exposition Vivre ensemble dans le Respect – Léguillac-de-l’Auche, 12 mai 2025 07:00, Léguillac-de-l'Auche.

Dordogne

Exposition Vivre ensemble dans le Respect Salle des fêtes Léguillac-de-l’Auche Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-12

fin : 2025-05-13

Date(s) :

2025-05-12

Exposition à la salle des fêtes Vivre ensemble dans le Respect thématique du consentement des relations amoureuses et de la lutte contre les violences.

– Lundi 12/05, ouverture au public avec 1 animateur de 10h à 12h et de 14h à 16h

– Mardi 13/05 visite libre de 9h à 12h

Entrée libre

Exposition à la salle des fêtes Vivre ensemble dans le Respect thématique du consentement des relations amoureuses et de la lutte contre les violences.

– Lundi 12/05, ouverture au public avec 1 animateur de 10h à 12h et de 14h à 16h

– Mardi 13/05 visite libre de 9h à 12h

Entrée libre

Espace Jeunes / CIAS 05 53 80 86 86 cias@ccivs.fr .

Salle des fêtes

Léguillac-de-l’Auche 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 86 86

English : Exposition Vivre ensemble dans le Respect

Exhibition in the village hall « Vivre ensemble dans le Respect »: theme of consent in love relationships and the fight against violence.

– Monday 12/05, open to the public with 1 animator from 10am to 12pm and from 2pm to 4pm

? Tuesday 13/05: open house from 9am to 12pm

Free admission

German : Exposition Vivre ensemble dans le Respect

Ausstellung im Festsaal « Vivre ensemble dans le Respect »: Thematik der Zustimmung zu Liebesbeziehungen und Bekämpfung von Gewalt.

– Montag, 12/05, Öffnung für die Öffentlichkeit mit 1 Betreuer von 10-12 Uhr und 14-16 Uhr

? Dienstag, 13.05.: freie Besichtigung von 9 bis 12 Uhr

Freier Eintritt

Italiano :

Mostra presso la Salle des Fêtes « Vivre ensemble dans le Respect » (Vivere insieme nel rispetto): il tema è il consenso nelle relazioni e la lotta contro la violenza.

– Lunedì 12/05, aperto al pubblico con 1 facilitatore dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00

? Martedì 13/05: aperto al pubblico dalle 9.00 alle 12.00

Ingresso libero

Espanol : Exposition Vivre ensemble dans le Respect

Exposición en la Sala de Fiestas « Vivir juntos en el respeto »: el tema es el consentimiento en las relaciones y la lucha contra la violencia.

– Lunes 12/05, abierto al público con 1 animador de 10h a 12h y de 14h a 16h

? Martes 13/05: abierto al público de 9.00 a 12.00 h

Entrada gratuita

L’événement Exposition Vivre ensemble dans le Respect Léguillac-de-l’Auche a été mis à jour le 2025-05-05 par Vallée de l’Isle en Périgord