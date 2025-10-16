Exposition “Vivre ensemble dans le respect » Rue Amiral Courbet Saint-Astier

Exposition “Vivre ensemble dans le respect »

Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier Dordogne

Vivre ensemble dans le respect exposition itinérante conçue à partir de travaux menés par des jeunes.

12 panneaux de présentation, complétés d’animations, sur les thématiques du consentement, des relations amicales et amoureuses, dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de violences, notamment les violences sexistes et sexuelles.

A destination des jeunes à partir de 9 ans

Centre culturel, salle d’exposition

CIAS / Les Francas / Espace jeunes CCIVS / La Fabrique 05 53 02 41 99 .

Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99

English : Exposition “Vivre ensemble dans le respect »

« Living together with respect »: a travelling exhibition based on work carried out by young people.

For young people aged 9 and over

Center culturel, exhibition room

CIAS / Les Francas / Espace jeunes CCIVS / La Fabrique 05 53 02 41 99

German : Exposition “Vivre ensemble dans le respect »

« Zusammenleben in Respekt »: Wanderausstellung, die auf der Grundlage der Arbeit von Jugendlichen konzipiert wurde.

Für Jugendliche ab 9 Jahren

Kulturzentrum, Ausstellungsraum

CIAS / Les Francas / Jugendzentrum CCIVS / La Fabrique 05 53 02 41 99

Italiano :

« Vivere insieme con rispetto »: una mostra itinerante basata sul lavoro svolto dai giovani.

Per i giovani dai 9 anni in su

Centro culturale, sala espositiva

CIAS / Les Francas / Espace jeunes CCIVS / La Fabrique 05 53 02 41 99

Espanol : Exposition “Vivre ensemble dans le respect »

« Convivir con respeto »: exposición itinerante basada en trabajos realizados por jóvenes.

Para jóvenes a partir de 9 años

Centro Cultural, sala de exposiciones

CIAS / Les Francas / Espace jeunes CCIVS / La Fabrique 05 53 02 41 99

