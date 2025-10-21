Exposition Vivre ensemble dans le respect Rue Amiral Courbet Saint-Astier

Rue Amiral Courbet Cinéma La Fabrique Saint-Astier Dordogne

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-21 16:00:00

2025-10-21

Vivre ensemble dans le respect exposition itinérante conçue à partir de travaux menés par des jeunes. 12 panneaux de présentation, complétés d’animations, sur les thématiques du consentement, des relations amicales et amoureuses, dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de violences, notamment les violences sexistes et sexuelles.

Rue Amiral Courbet Cinéma La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99 cias@ccivs.fr

English : Exposition Vivre ensemble dans le respect

For young people aged 9 and over.

Cultural center, exhibition hall.

CIAS Les Francas Espace jeunes CCIVS La Fabrique 05 53 02 41 99

German : Exposition Vivre ensemble dans le respect

Für Jugendliche ab 9 Jahren.

Kulturzentrum, Ausstellungsraum.

CIAS Les Francas Jugendzentrum CCIVS La Fabrique 05 53 02 41 99

Italiano :

Per i giovani a partire dai 9 anni.

Centro culturale, sala espositiva.

CIAS Les Francas Espace jeunes CCIVS La Fabrique 05 53 02 41 99

Espanol : Exposition Vivre ensemble dans le respect

Para jóvenes a partir de 9 años.

Centro cultural, sala de exposiciones.

CIAS Les Francas Espace jeunes CCIVS La Fabrique 05 53 02 41 99

