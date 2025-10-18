Exposition: vivre et travailler dans le marais Rue Maréchal Foch Pornic

Exposition: vivre et travailler dans le marais Rue Maréchal Foch Pornic samedi 18 octobre 2025.

Rue Maréchal Foch Chapelle de l’Hôpital Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-10-18 10:30:00

fin : 2025-11-01 12:30:00

Le collectif Les Arts en Retz en partenariat avec l’Union des syndicats des marais du Sud Loire organisent son exposition annuelle à Pornic sur le thème vivre et travailler dans le marais.

Cette année, l’exposition a pour thème les métiers et activités du marais, espace qui semble naturel mais est en réalité une création entièrement humaine, que des hommes et des femmes dont le travail est le plus souvent invisible, contribuent à maintenir et à entretenir paludiers (les plus connus), éclusiers, éleveurs, piégeurs de ragondins, chasseurs, pêcheurs, écologistes et bien d’autres font en sorte que le marais perdure. Cette exposition est organisée en partenariat avec l’Union des syndicats des marais de Sud Loire,qui a préparé pour les 14 artistes que nous sommes cette année une série de visites d’élevages, d’écluses, de canaux, de lieux emblématiques du marais dans le Pays de Retz, et de rencontres avec des professionnels passionnés par leurs métiers.

Dans l’exposition, qui se tient cette année à la fois à la Chapelle de l’hôpital et dans la Salle de la Marine, on verra une centaine d’oeuvres d’art tableaux, photos, dessins, sculptures. Mais on y verra aussi les outils utilisés par les métiers du marais prêtés par le Musée du Pays de Retz de Bourgneuf, et des documents pédagogiques conçus par l’Union des syndicats des marais du Sud Loire pour expliquer le fonctionnement des métiers invisibles du marais, aux visiteurs.

Une conférence organisée en partenariat avec la Société des historiens du Pays de Retz, sera donnée par François Forest, Président de l’Union des syndicats des marais du Sud Loire le 25 octobre à 18 heures dans la salle de la Chapelle de l’hôpital. .

Rue Maréchal Foch Chapelle de l’Hôpital Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11

English :

The Les Arts en Retz collective, in partnership with the Union des syndicats des marais du Sud Loire, is organizing its annual exhibition in Pornic on the theme of living and working in the marsh.

German :

Das Kollektiv Les Arts en Retz organisiert in Partnerschaft mit der Union des syndicats des marais du Sud Loire seine jährliche Ausstellung in Pornic zum Thema Leben und Arbeiten im Sumpf.

Italiano :

Il collettivo Les Arts en Retz, in collaborazione con l’Union des syndicats des marais du Sud Loire, organizza a Pornic la sua mostra annuale sul tema del vivere e lavorare nelle paludi.

Espanol :

El colectivo Les Arts en Retz, en colaboración con la Union des syndicats des marais du Sud Loire, organiza en Pornic su exposición anual sobre el tema de la vida y el trabajo en las marismas.

