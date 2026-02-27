Exposition V’là l’printemps Maison du Roy Casteljaloux

Exposition V'là l'printemps

Exposition V’là l’printemps Maison du Roy Casteljaloux lundi 2 mars 2026.

Exposition V’là l’printemps

Maison du Roy 20 place du Roy Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-02
fin : 2026-03-30

Date(s) :
2026-03-02

Exposition céramique par Pascale Sautet et Orville Grant.
Vernissage le 6 mars   .

Maison du Roy 20 place du Roy Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00  accueil@tourisme-clg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition V’là l’printemps

L’événement Exposition V’là l’printemps Casteljaloux a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Coteaux et Landes de Gascogne