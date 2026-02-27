Exposition V’là l’printemps Maison du Roy Casteljaloux
Exposition V’là l’printemps Maison du Roy Casteljaloux lundi 2 mars 2026.
Maison du Roy 20 place du Roy Casteljaloux Lot-et-Garonne
Exposition céramique par Pascale Sautet et Orville Grant.
Vernissage le 6 mars .
Maison du Roy 20 place du Roy Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00 accueil@tourisme-clg.fr
