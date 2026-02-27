Exposition V’là l’printemps Maison du Roy Casteljaloux

Exposition V’là l’printemps

Maison du Roy 20 place du Roy Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-30

2026-03-02

Exposition céramique par Pascale Sautet et Orville Grant.

Vernissage le 6 mars .

Maison du Roy 20 place du Roy Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00 accueil@tourisme-clg.fr

