Informations pratiques

Saint-Étienne-de-Gourgas

EXPOSITION VOIR AUTREMENT À L’ATELIER DU SCULPTEUR

476 Route D’Aubaygues Saint-Étienne-de-Gourgas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-10-12

Date(s) :

2026-09-19

une exposition originale de Juttama Rie et Alain Despres, où dessins et sculptures invitent à découvrir l’art autrement

Juttama Rie et Alain Despres: deux artistes, deux pratiques, une même approche saisir l’instant et laisser la main ressentir.

Juttama Rie capte à main levée l’émotion du modèle vivant, tandis qu’Alain Despres choisit dans la montagne ou la campagne la pierre qu’il façonnera ensuite en taille directe, dans la solitude de son atelier.

De leurs démarches est née VOIR AUTREMENT , une exposition qui bouscule notre manière habituelle de découvrir l’art. Ici, il ne s’agit pas seulement de regarder le visiteur est invité à explorer les œuvres autrement, notamment par le toucher.

La main caresse, devine les formes et les matières ; les doigts explorent les surfaces… Une expérience sensible et originale où, pour une fois, la vue laisse aussi la place au toucher.

Vernissage samedi 19 septembre à partir de 17h. .

476 Route D’Aubaygues Saint-Étienne-de-Gourgas 34700 Hérault Occitanie +33 6 51 01 21 96 despres.sculpteur@gmail.com

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English :

An original exhibition by Juttama Rie and Alain Despres, where drawings and sculptures invite you to discover art in a new way

L’événement EXPOSITION VOIR AUTREMENT À L’ATELIER DU SCULPTEUR Saint-Étienne-de-Gourgas a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC