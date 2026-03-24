Exposition: Voisinage Nachbarschaft Un projet artistique franco-allemand Office de Tourisme d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Exposition: Voisinage Nachbarschaft Un projet artistique franco-allemand

Du 11/04 au 23/05/2026 du lundi au samedi de 8h30 à 19h. Le dimanche et jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 18h. Office de Tourisme d’Aix-en-Provence 300 Avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-04-11

Une exposition franco-allemande artistique autour de la thématique du voisinage.

Proposé dans le cadre du Festival BD des Rencontres du 9e Art, ce projet imaginé par le Centre Franco-Allemand de Provence est une expérience artistique fondée sur la rencontre de deux regards autour du thème du Voisinage .

Les illustratrices Joëlle Jolivet (France) et Katrin Stangl (Allemagne) ont animé un workshop croisé réunissant douze étudiantes et étudiants de l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence et de l’Akademie der Bildenden Künste Nürnberg. Pensé comme un espace de dialogue, de partage et de confrontation des pratiques autour de l’estampe et de la linogravure, ce travail en binôme donne naissance à une exposition et à un journal inédit diffusé gratuitement, témoins d’un territoire commun en construction, où les images deviennent un langage partagé.



Le vernissage ouvre un temps d’échange avec les jeunes artistes et se déroulera le 11 avril de 16h à 17h30.



Née en 1965, Joëlle Jolivet a étudié aux Arts appliqués de Paris et aux Beaux-Arts. Elle s’intéresse particulièrement à la lithographie et à la gravure sur linoléum, qui constituent son principal moyen d’expression. Elle a publié de nombreux albums chez de grands éditeurs jeunesse, travaille régulièrement pour la presse et voit ses livres édités dans le monde entier. Elle vit et travaille à Ivry-sur-Seine.



Katrin Stangl, née en 1977 en Allemagne, vit et travaille à Cologne. Diplômée de l’École supérieure des Arts visuels de Leipzig, elle développe une pratique artistique autour de la gravure et du dessin et enseigne depuis 2014 à l’Université des sciences appliquées d’Aix-la-Chapelle. Elle a participé à l’album collectif Un loup peut en cacher un autre chez Sarbacane et illustré Bienvenue au zoo de Kaboul, sélectionné pour les Pépites de Montreuil, ainsi que Tous au vert de Didier Lévy. Ses ouvrages sont également publiés en Tchéquie, en Angleterre et en Italie.



En coopération avec l’École Supérieure d’Art d’Aix et de l’académie des Beaux-Arts de Nuremberg, les Rencontres du 9e art, l’Office de Tourisme et avec le soutien de la Ville d’Aix, la Biennale d’Aix et l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse. .

Office de Tourisme d’Aix-en-Provence 300 Avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13605 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

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English :

A Franco-German art exhibition on the theme of neighborliness.

L’événement Exposition: Voisinage Nachbarschaft Un projet artistique franco-allemand Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence