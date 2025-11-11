Exposition Voisins Saint-Céré

Exposition Voisins

place du Mercadial Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 15:30:00

fin : 2025-11-23 19:30:00

Date(s) :

2025-11-11

L’association Cam Del Art propose: Voisins, l’exposition du travail de 5 Artistes dont les ateliers sont situés près du Boulevard François de Maynard .

Ces derniers, Lætitia Caraud, Monique Creplet, Marie Joubert, Ulf Röstberg et Louis 2 Verdal, ont acceptés d’ouvrir leurs ateliers pour collectivement sélectionner les oeuvres qui seront présentées à cette occasion

Vous êtes invités à la découverte de ces différents univers, vos regards et vos commentaires seront accueillis avec grand plaisir et intérêt

Ce projet est soutenu par la Communauté de communes Cauvaldor et la mairie de Saint Céré

place du Mercadial Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

English :

The Cam Del Art association presents Voisins, an exhibition of work by 5 artists whose studios are located near Boulevard François de Maynard.

These artists, Lætitia Caraud, Monique Creplet, Marie Joubert, Ulf Röstberg and Louis 2 Verdal, have agreed to open their studios and collectively select the works to be presented on this occasion

We invite you to discover these different worlds, and welcome your views and comments with great pleasure and interest

This project is supported by the Communauté de communes Cauvaldor and the Mairie de Saint Céré

German :

Der Verein Cam Del Art präsentiert: Voisins, eine Ausstellung der Werke von fünf Künstlern, deren Ateliers sich in der Nähe des Boulevard François de Maynard befinden.

Die Künstler Lætitia Caraud, Monique Creplet, Marie Joubert, Ulf Röstberg und Louis 2 Verdal haben sich bereit erklärt, ihre Ateliers zu öffnen, um gemeinsam die Werke auszuwählen, die bei dieser Gelegenheit präsentiert werden

Sie sind eingeladen, diese verschiedenen Welten zu entdecken, Ihre Blicke und Kommentare werden mit großem Vergnügen und Interesse aufgenommen

Dieses Projekt wird von der Communauté de communes Cauvaldor und dem Bürgermeisteramt von Saint Céré unterstützt

Italiano :

L’associazione Cam Del Art presenta Voisins, una mostra di opere di 5 artisti i cui studi si trovano nei pressi di Boulevard François de Maynard.

Questi artisti, Lætitia Caraud, Monique Creplet, Marie Joubert, Ulf Röstberg e Louis 2 Verdal, hanno accettato di aprire i loro studi per selezionare collettivamente le opere che saranno presentate in questa occasione

Siete invitati a scoprire questi mondi diversi e le vostre opinioni e commenti saranno accolti con grande piacere e interesse

Questo progetto è sostenuto dalla Communauté de communes Cauvaldor e dalla Mairie de Saint Céré

Espanol :

La asociación Cam Del Art presenta Voisins, una exposición de obras de 5 artistas cuyos estudios se encuentran cerca del bulevar François de Maynard.

Estos artistas, Lætitia Caraud, Monique Creplet, Marie Joubert, Ulf Röstberg y Louis 2 Verdal, han aceptado abrir sus estudios para seleccionar colectivamente las obras que se presentarán en esta ocasión

Le invitamos a descubrir estos mundos diferentes, y sus opiniones y comentarios serán acogidos con gran placer e interés

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Communauté de communes Cauvaldor y el Mairie de Saint Céré

