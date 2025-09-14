Exposition | Voiture anciennes Langeac

Exposition | Voiture anciennes Langeac dimanche 14 septembre 2025.

Exposition | Voiture anciennes

île d’amour Langeac Haute-Loire

Début : 2025-09-14 09:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-14

Exposition gratuite de véhicules anciens organisée pas l’association « Les Vieux Pistons Langeadois » à l’île d’amour avec restauration et buvette sur place.

île d’amour Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 50 75 58 lesvieuxpistonslangeadois@yahoo.fr

English :

Free exhibition of vintage vehicles organized by the « Les Vieux Pistons Langeadois » association on the Ile d’Amour, with food and refreshments on site.

German :

Kostenlose Ausstellung von Oldtimern, organisiert von der Vereinigung « Les Vieux Pistons Langeadois » auf der Île d’amour mit Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

Esposizione gratuita di veicoli d’epoca organizzata dall’associazione « Les Vieux Pistons Langeadois » sull’Ile d’Amour, con cibo e rinfreschi in loco.

Espanol :

Exposición gratuita de vehículos de época organizada por la asociación « Les Vieux Pistons Langeadois » en la Ile d’Amour, con comida y refrescos in situ.

