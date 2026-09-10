AGENDA · Civray
Exposition voitures anciennes, mobylettes et Solex Civray
dimanche 4 octobre 2026 · Civray
Informations pratiques
Civray
Exposition voitures anciennes, mobylettes et Solex
Place Leclerc Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:30:00
fin : 2026-10-04 14:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Exposition voitures anciennes, mobylettes et solex.
Bar à huitre.
Au profit du Téléthon Civraisien. .
Place Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 58 17 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition voitures anciennes, mobylettes et Solex
L’événement Exposition voitures anciennes, mobylettes et Solex Civray a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
À voir aussi à Civray (Vienne)
- Café réparation en association avec Cicérone Civray 16 septembre 2026
- L’apéro de la Micro Civray 18 septembre 2026
- 100 ans du Tennis Civraisien Civray 19 septembre 2026
- Aujourd’hui, Civray d’hier, Église Saint-Nicolas, Civray 19 septembre 2026
- Animation « Rencontre d’écritures » avec Hélène Paumier Micro Folie Civray 26 septembre 2026