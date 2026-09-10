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AGENDA · Civray

Exposition voitures anciennes, mobylettes et Solex Civray

dimanche 4 octobre 2026 · Civray

Exposition voitures anciennes, mobylettes et Solex Civray

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Place Leclerc
Ville
86400 Civray
Département
Vienne
Tarif

Civray

Exposition voitures anciennes, mobylettes et Solex

Place Leclerc Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:30:00
fin : 2026-10-04 14:30:00

Date(s) :
2026-10-04

Exposition voitures anciennes, mobylettes et solex.
Bar à huitre.

Au profit du Téléthon Civraisien.   .

Place Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 58 17 48 

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English : Exposition voitures anciennes, mobylettes et Solex

L’événement Exposition voitures anciennes, mobylettes et Solex Civray a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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