Exposition | voitures de collection Auditorium Salle des fêtes Jarnac

Exposition | voitures de collection

Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-12-14

Date(s) :

2026-01-11 2026-02-08 2026-12-14

Comme tous les deuxièmes dimanches de chaque mois, venez assister à un rassemblement libre de collectionneurs et partager leur passion des voitures de collection, sur le parking de la salle des fêtes.

Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 83 67 71 vieuxvolantsjarnacais@gmail.com

English : Exhibition | classic cars

Like every second Sunday of the month, come and enjoy a free gathering of collectors and share their passion for classic cars, in the village hall parking lot.

