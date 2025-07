EXPOSITION VOLONTAIRE EN HERBE IMMERSION ILLUSTRÉE DANS DES JARDINS TROPICAUX Montpellier

Voyager pour moi, c’est partager des expériences avec des gens qui façonnent le territoire, en prennent soin. J’ai donc choisi de me joindre à des initiatives locales par le biais de plateformes telles que wwoofing pour mettre la main à la pâte auprès de personnes désireuses de transmettre leur savoir, en lien avec la nature.

Dans le cadre du What A Trip ! festival.

J’ai donc orienté mon exposition qui découle de mes carnets de voyage, autour de la thématique du jardin. Le délimiter, l’entretenir, en connaître les plantes, c’est ce que m’a permis mon expérience de volontariat à Dzoyaxché dans la péninsule mexicaine du Yucatán auprès de Thaïs et Aurelio. Puis en arrivant en Colombie, je me suis questionnée sur l’intégration humaine en pleine nature sur le territoire particulier de la Sierra Nevada, dans la région Caraïbe.

De fil en aiguille, j’ai tissé mon vécu de voyage, mes découvertes, l’apprentissage de la langue, avec des réflexions et portraits de mes hôtes.

Mon regard d’illustratrice s’est porté tout particulièrement sur cette nature tropicale foisonnante que j’ai retranscrit sur le papier grâce à mes feutres colorés et mon aquarelle. .

English :

For me, traveling means sharing experiences with people who shape the land and take care of it. I therefore chose to join local initiatives through platforms such as wwoofing, to get my hands dirty with people willing to pass on their knowledge of nature.

German :

Reisen bedeutet für mich, Erfahrungen mit Menschen zu teilen, die das Land gestalten und sich darum kümmern. Daher habe ich mich entschieden, mich über Plattformen wie Wwoofing lokalen Initiativen anzuschließen, um mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ihr Wissen über die Natur weitergeben möchten.

Italiano :

Per me viaggiare significa condividere esperienze con persone che plasmano la terra e se ne prendono cura. Per questo ho scelto di aderire a iniziative locali attraverso piattaforme come il wwoofing, per sporcarmi le mani con persone che vogliono trasmettere la loro conoscenza della natura.

Espanol :

Para mí, viajar significa compartir experiencias con gente que da forma a la tierra y la cuida. Por eso opté por unirme a iniciativas locales a través de plataformas como wwoofing, para ensuciarme las manos con gente que quiere transmitir sus conocimientos sobre la naturaleza.

