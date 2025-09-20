Exposition « Voltaire et l’affaire Calas » Maison Calas Toulouse

Exposition « Voltaire et l’affaire Calas » Maison Calas Toulouse samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Voltaire et l’affaire Calas » 20 et 21 septembre Maison Calas Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Voltaire et l’affaire Calas

Découvrez une exposition de documents consacrée à l’affaire Calas (1763-1765) et à l’engagement de Voltaire à travers son célèbre Traité sur la tolérance.

La visite est commentée par l’Association Calas, qui vous plongera dans ce moment marquant de l’histoire des idées et de la justice au XVIIIᵉ siècle.

Maison Calas 50 rue des Filatiers, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie La maison du marchand Jean Calas est le lieu où son fils Marc Antoine fut retrouvé pendu le soir du 13 octobre 1761. Jean Calas, protestant, fut jugé et condamné à mort pour avoir tué son fils, qui aurait voulu se convertir au catholicisme. Il fut roué vif et brûlé le 10 mars 1762, alors qu’il clamait son innocence.

Voltaire s’empara de l’affaire et publia en 1763 son « Traité sur la tolérance ». Le 4 juin 1764, un édit du Conseil du roi annula les arrêts du Parlement de Toulouse. Le 9 mars 1765, trois ans après son exécution, Jean Calas et sa famille furent définitivement réhabilités par une assemblée de quatre-vingts juges et par le Conseil du roi.

En tant que lieu de mémoire, la maison Calas tend à devenir un symbole de tolérance et de laïcité. L’édifice a été inscrit au titre des Monuments historiques en 1980. Métro Esquirol ou Bus Carmes.

Voltaire et l’affaire Calas

© GAT