Exposition Voltz Les Petites Personnes Mouilleron-Saint-Germain

Exposition Voltz Les Petites Personnes
rue de l’Hérault Mouilleron-Saint-Germain Vendée
Tarif : – –
Début : 2026-03-21
fin : 2026-04-26
Exposition de Christian Voltz
A la Bibliothèque
Des temps de présence sont proposés au sein de l’exposition pour accueillir les visiteurs, répondre à leurs questions et les accompagner dans la découverte des œuvres de Christian Voltz. Une occasion d’échanger librement et d’approfondir la visite à son rythme.
Dates d’ouverture de l’exposition
Les mercredis De 10h00 à 12h00 14h30 à 17h30
Les vendredis De 10h00 à 12h00
Les samedis De 14h30 à 16h30
Les dimanches De 10h00 à 12h00
Gratuit .
rue de l’Hérault Mouilleron-Saint-Germain 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 61 43 info@ccplc.fr
English :
Christian Voltz exhibition
