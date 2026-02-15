Exposition Voltz Les Petites Personnes Mouilleron-Saint-Germain

Exposition Voltz Les Petites Personnes

rue de l’Hérault Mouilleron-Saint-Germain Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-03-21

Exposition de Christian Voltz

A la Bibliothèque

Des temps de présence sont proposés au sein de l’exposition pour accueillir les visiteurs, répondre à leurs questions et les accompagner dans la découverte des œuvres de Christian Voltz. Une occasion d’échanger librement et d’approfondir la visite à son rythme.

Dates d’ouverture de l’exposition

Les mercredis De 10h00 à 12h00 14h30 à 17h30

Les vendredis De 10h00 à 12h00

Les samedis De 14h30 à 16h30

Les dimanches De 10h00 à 12h00

Gratuit .

rue de l’Hérault Mouilleron-Saint-Germain 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 61 43 info@ccplc.fr

English :

Christian Voltz exhibition

