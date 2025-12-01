Exposition Vous êtes mes hôtes ! Salle de l’Oratoire La Rochelle
Exposition Vous êtes mes hôtes !
Salle de l’Oratoire 6 bis rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-04
Nadia Lhériteau a demandé à sept autres artistes de venir partager l’espace de la salle de l’Oratoire à La Rochelle et elle vous attend pour une déambulation singulière.
Salle de l’Oratoire 6 bis rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine arthae17@gmail.com
English : Exhibition Vous êtes mes hôtes !
Nadia Lhériteau has asked seven other artists to come and share the space of the Salle de l’Oratoire in La Rochelle, and she’s waiting for you to join her for a singular stroll.
German : Ausstellung Vous êtes mes hôtes !
Nadia Lhériteau hat sieben weitere Künstler gebeten, den Raum des Salle de l’Oratoire in La Rochelle mit ihr zu teilen, und sie erwartet Sie zu einem einzigartigen Spaziergang.
Italiano :
Nadia Lhériteau ha chiesto ad altri sette artisti di condividere lo spazio della Salle de l’Oratoire di La Rochelle e vi aspetta per accompagnarvi in un viaggio unico.
Espanol : Exposicion Vous êtes mes hôtes !
Nadia Lhériteau ha pedido a otros siete artistas que vengan a compartir el espacio de la Salle de l’Oratoire de La Rochelle, y le espera para llevarle a un viaje único.
