Exposition Voyage au Coeur de la Baie

Port du Légué, Saint-Brieuc

28 février 2026

31 mars 2026



Une exposition trilingue (français, breton, gallo) vous attend sur le port du Légué. Embarquez donc pour un Voyage au cœur de la Baie et faites le tour des 32 communes de l’agglomération de Saint-Brieuc à travers cette exposition de la photographe Florine Martin.

Vernissage de l’exposition le samedi 28 février au Ti ar Vro l’Ôté de Saint-Brieuc à 11h. .

Port du Légué, 1 Quai Armez, 22000 Saint-Brieuc

