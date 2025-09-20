Exposition « Voyage au cœur des châteaux gabiniens » Conservatoire François-Joseph Gossec Gagny

Exposition « Voyage au cœur des châteaux gabiniens » Conservatoire François-Joseph Gossec Gagny samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Voyage au cœur des châteaux gabiniens » 20 et 21 septembre Conservatoire François-Joseph Gossec Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Savez-vous combien de châteaux la ville de Gagny a abrité ? Où se situaient-ils ? Lesquels subsistent encore aujourd’hui ? L’exposition « Voyage au coeur des châteaux gabiniens » vous invite à le découvrir ou à le redécouvrir à travers une plongée dans l’histoire locale. Fruit d’un travail de recherche minutieux, elle propose une véritable balade dans le temps en parcourant cartes postales, photographies, plans et autres curiosités.

Par la Société d’Histoire de Gagny et la Gagny Association Philatélique et Cartophile

Samedi 20 septembre, de 10h à 18h, visites commentées entre 14h et 18h

Dimanche 21 septembre, de 10h à 17h, visites commentées entre 10h et 17h

Et jusqu’au 4 octobre inclus aux horaires d’ouverture du conservatoire

Conservatoire François-Joseph Gossec 41 avenue Jean Jaurès Gagny Gagny 93220 Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

Savez-vous combien de châteaux la ville de Gagny a abrité ? Où se situaient-ils ? Lesquels subsistent encore aujourd’hui ? L’exposition « Voyage au coeur des châteaux gabiniens » vous invite à le ou à …

© Service de communication – Ville de Gagny